Der Krisenstab tagt, die Hubschrauber kreisen. Das große Aufräumen in den Krisengebieten in Treffen und Arriach geht weiter. Hunderte Einsatzkräfte sind vor Ort.

In der Nacht auf Freitag waren kurzfristig wieder 400 Haushalte ohne Strom. Dabei hatte am Abend zuvor alles sehr gut ausgesehen. "Am Donnerstagabend waren nur noch 100 Haushalte ohne Strom. Doch um 22 Uhr gab es plötzlich eine Störung und da waren dann in Summe wieder 400 Haushalte betroffen", berichtet Robert Schmaranz, Verantwortlicher bei Kärnten Netz.

Zentrale Telefonnummer

Bis Freitag in den Morgenstunden war die Stromversorgung zum Großteil dann wieder hergestellt. "150 Haushalte müssen aber noch immer ohne Strom auskommen. Mehr als 100 Monteure sind derzeit unterwegs, um die Störungen zu beheben", sagt Schmaranz am Freitagvormittag. Es gibt regelmäßig Erkundungsflüge. "Aber wir sehen nicht alles aus der Luft. Daher bitte ich die Bürger, sich bei uns direkt zu melden, wenn sie keinen Strom haben", sagt Schmaranz. Zentrale Netzleitstelle: 050/5256692.