Er blieb von den Unwettern zu Wochenbeginn nicht verschont der Golfplatz von Bad Kleinkirchheim. Sämtliche Löcher wurden unter anderem durch umgestürzte Bäume zerstört. Doch: Die Fleißigen Greenkeeper leisteten in den vergangenen Tagen ganz Arbeit. Die Löcher 1 bis 9, bei denen die Zerstörung nicht ganz so arg ausgefallen ist, werden gerade in Stand gesetzt. Und der Golfclub Bad Kleikirchheim Kaiserburg kann sich vorstellen, dass die ersten neun Löcher am Samstag geöffnet werden können.