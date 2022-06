Wenn am Samstag, 2. Juli, die Tour de France in Kopenhagen (Dänemark) startet, sind viele Augen auf Mads Pedersen gerichtet. Der Däne ist das Aushängeschild des Profi-Radteams Trek-Segafredo und hat Ambitionen, sich in der Anfangsphase der Tour das Gelbe Trikot überzustreifen. Wenn ein Trek-Fahrer bei der Frankreich-Rundfahrt ganz vorne mitmischen würde, wäre das wohl die beste Werbung für ein neues Fahrrad-Geschäft, das im Laufe des Sommers in Spittal eröffnen wird.