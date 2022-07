Der Tourismusverein Lesachtal bietet seit heuer eine neue Attraktion. "Mit einer Wanderung hinein in den Tag mit anschließendem Frühstück auf der Alm möchten wir unseren Gästen ein besonderes Erlebnis bieten", erzählt Obmann Nikolaus Lanner, der selbst bei der letzten Wanderung mit dabei war. "Wir haben noch nie einen Sonnenaufgang im Gebirge erlebt", sind Ralf und Tatjana Schiele aus Ulm begeistert. Für sie ist es der erste Lesachtalurlaub. "Wir kennen schon viele Regionen in Österreich und Südtirol, aber das Lesachtal ist einzigartig", schwärmen die beiden von den tollen Wanderungen, die sie in den vergangenen Tagen gemacht haben.