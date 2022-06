Die Philosophin und Publizistin Lisz Hirn wird die Festrede im Rahmen der Eröffnungspremiere der Komödienspiele Porcia 2022 halten. Sie studierte Philosophie und Gesang in Graz, Paris, Wien und Kathmandu. Als Dozentin lehrt Hirn im Universitätslehrgang "Philosophische Praxis" der Universität Wien.

Auch liebt Lisz Hirn Molière und hat daher einen besonderen Bezug zu

dieser Eröffnungspremiere. Für die Intendantin bilden philosophische Grundlagen die Gedankenbasis, auf der erst ein weltoffenes, lebendiges Theater stattfinden kann. Karten gibt es auch noch für den Eröffnungsabend. Am Sonntag wurde ein Kontingent freigeschalten. Das Eröffnungsfest findet am 8. Juli statt. Gespielt wird "Tartuffe oder Der Betrüger" aus der Feder von Jean-Baptiste Poquelin alias Molière. Regie führt Intendantin Angelica Ladurner. Passend dazu wird an diesem Abend auch die Ausstellung der "Bühnenbibliothekskostbarkeiten" in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Klagenfurt eröffnet.

Auftakt ist am 2. Juli

Bereits am 2. Juli startet das Ensemble des Kinderstücks mit "Der Glöckner von Notre-Dame" in den Komödiensommer. Am 10. Juli feiert "Der Freigeist" von Èric-Emmanuel Schmitt im Theater in den Probebühnen Premiere. Im Vorfeld findet die Vernissage der Ausstellung von Karl Stark statt, kuratiert vom Strabag Kunstforum. Am 16. Juli geht der Premierenreigen im Schloss Porcia weiter mit "Der Florentinerhut" von Eugène Labiche in der Übersetzung von H.C. Artmann. "Das perfekte Geheimnis" von Paolo Genovese taucht am 22. Juli in den Komödiensommer ein und vervollständigt so den Spielplan 2022.

Karten sind im Online-Ticketshop und im Porcia Kartenbüro erhältlich.

Tel.: +43 4762 42020, kassa@ensemble-porcia.at, www.ensemble-porcia.at