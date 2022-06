Es ist eine rund 3000 Quadratmeter große Baustelle am Lieserrain, aus der seit Kurzem ein Kran hervorragt. Früher stand dort am Stadtrand von Spittal ein kleines Wohnhaus. "Dieses wurde von einer Schweizer Familie als Ferienhaus genutzt", erzählt Hermann Regger von Regger Immobilien. Bis Herbst 2023 sollen hier, 20 Meter über der Lieser, insgesamt 15 Eigentumswohnungen fertiggestellt werden. Hinter der Architektur der in Terrassenbauweise in den Hang hinein geplanten Wohnanlage steht mit "Trecolore Architects" ein Kärntner Architekturbüro.