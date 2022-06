Erst im Mai ging Glamping Kötschach in Betrieb. Nun setzt EuroParcs Pressegger See ein weiteres Highlight. Der niederländische Campingkonzern mit vier Standorten in Kärnten und zwei in Tirol hat innerhalb eines Jahres 77 in Holzbauweise errichtete Cottages behutsam zwischen die schattigen Bäume dieser an die acht Hektar großen Anlage gesetzt und mit jeder Menge Komfort ausgestattet. Wegen der Zu- und Ableitungssysteme stehen sie etwas erhöht auf Holzpfeilern, sind aber wie Anhänger mit Chassis und Rädern ausgestattet. „Sie können innerhalb einer Stunde vom mobilen Begrenzungszaun und der Terrasse befreit und weggefahren werden“, bestätigt Marketingchef Nicolas Kainz.