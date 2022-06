Rund 7.500 User hatten die Möglichkeit, per Online-Voting (2021/2022)

über www.panoramatv.com in den Kategorien Wintermärchen,

Sommerparadies und Überflieger abzustimmen: Der beliebte "feratel PanoramaAward" kürt jährlich per Online-Voting die beliebtesten Webcams Österreichs. Die PanoramaCam in Plassegge/Lesachtal schaffte es hinter den Regionen Podersdorf, Uderns, Innsbruck und Bad Radkersburg auf den 5. Platz der beliebtesten Webcams in der Kategorie "Sommerparadies".