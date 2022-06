Am 27. Juni gegen 18.40 Uhr wurde die Polizei zu einem Ehestreit in einer Wohnung in Spittal gerufen. Bei Eintreffen der Polizei ging der Mann, ein 59-jähriger Bosnier, sofort auf die Polizisten los und legte ein aggressives Verhalten zu Tage. Da er sich trotz mehrmaliger Aufforderung und Zuredens nicht beruhigen ließ, wurde der Mann festgenommen.