Eine 55-jährige Frau aus Deutschland unternahm als Mitglied einer 14-köpfigen Rennradgruppe eine Rennradtour, die in Venedig enden sollte. Am Dienstag um 9 Uhr radelte sie auf der Großglockner Straße B 107 von Winklern in Richtung Lienz. Auf dem Iselsbergpass wollte sie die Straße überqueren.

Dabei übersah sie ein von hinten kommendes Motorrad, gelenkt von einem 47-jährigen Mann aus Ungarn. Es kam zur rechtwinkligen Kollision, bei der die Frau auf die Straße geschleudert wurde. Die 55-Jährige wurde mit schweren Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht. Alkotests verliefen negativ.