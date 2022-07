Das Strandbad Seeboden wurde bereits Anfang Juni in Betrieb genommen. Seit Eröffnung erfreuen sich schon zahlreiche Badegäste über die Erfrischung im kühlen Nass sowie die neu angelegten Einrichtungen wie Stand-up Paddels und Liegen. Auch der angebotene „Einehupfer““ findet großen Anklang in der Umgebung. So gibt es vermehrt auch Besucher, die sich während der Mittagspause oder nach der Arbeit eine kurze Abkühlung im Millstätter See gönnen.