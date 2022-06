Lidl lohnt sich – diese Werbebotschaft des deutschen Diskonters wurde zum geflügelten Wort. Wenn es sich aber für Lidl nicht lohnt, dann wird zugesperrt. Mit Ende Juni ist die Lidl-Filiale in Matrei (Osttirol) laut Marktvermieter Anton Pletzer Geschichte. Kötschach-Mauthen folgt im September. Wie in Matrei (unter vier Millionen Euro Jahresumsatz) dürfte auch der Standort Kötschach nicht den Umsatzerwartungen von Lidl Österreich entsprochen haben. Der Konkurrenzdruck in der Obergailtaler Metropole hat nun ein erstes Opfer gefordert. Damit verliert der Bezirk Hermagor seine einzige Lidl-Filiale, sie wurde erst vor wenigen Jahren neu errichtet und eröffnet.