Bei der knapp 50 Jahre alten Rauchenkatschbrücke an der B 99 Katschberg-Straße in der Gemeinde Kremsbrücke wurden bei der letzten Brückenprüfung große Mängel festgestellt. Viele Bauteile wurden teilweise mit Zustandsklasse 4, also schwere Schäden, beurteilt. Besonders der nördliche Fahrbahnübergang ist stark geschädigt und mehrfach undicht, wodurch bereits fortgeschrittene Korrosion am Brückenauflager entstanden ist.