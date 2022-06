Sie galt als "Kindergarten-Anwältin" und ist in Österreich bekannt für ihren Einsatz für die Elementarpädagogik, Heidemarie-Lex-Nalis. Bessere Bedingungen für die Institutionen und die Verbesserung der Qualität in den Kindergärten zählten zu ihren Anliegen. Lex-Nalis ist im Jahr 2018 im Alter von 68 Jahren verstorben. In Erinnerung bleibt die rührige Soziologin dennoch. In der Bundeshauptstadt etwa, wo sie zuletzt lebte. In Wien wird ein Bildungscampus errichtet, welcher nach Lex-Nalis benannt wird. Außerdem hat der Gemeinderatsausschuss für Kultur und Wissenschaft in seiner Sitzung am 7. Juni beschlossen, eine Verkehrsfläche im Stadtentwicklungsgebiet "Neues Landgut" in "Heidemarie-Lex-Nalis" umzubenennen.