In ihrer erst relativ kurzen Laufbahn bei der Feuerwehr Hühnersberg hat Marie-Christin Pirker schon so einiges abgespult. Nach dem ersten Kurs 2019 folgten zwei Weitere in den vergangenen zwei Jahren. Mittlerweile ist die 21-Jährige die erste Maschinistin der FF Hühnersberg und fixer Bestandteil der Wettkampfgruppe, die derzeit aus 13 Personen besteht. Als nächstes soll der Atemschutzkurs absolviert werden. "Auch diesen Kurs will ich wieder mit sehr gutem Erfolg abschließen", freut sich Pirker, die sich stets weiterentwickeln möchte, um in allen Situationen gewappnet zu sein.