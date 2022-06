Ein Weltkonzern unterstützt künftig finanziell den Spittaler Fußballnachwuchs. Der amerikanische Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G), der seit 2018 einen Produktionsstandort in Spittal mit Spezialisierung auf Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel und mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreibt, steigt als neuer Sponsor beim SVS Nachwuchs ein. Dieser wird sich daher ab sofort "P&G SV SPORTASTIC Spittal" Nachwuchs nennen. „Wir sind sehr stolz, dass wir einen Weltkonzern wie P&G als neuen Partner für unsere Jugend begrüßen dürfen. Als größter Industriearbeitgeber in Oberkärnten ist P&G enorm wichtig für die Stadt Spittal und den gesamten Bezirk. Unser gemeinsames Ziel ist es, die besten Kräfte in der Region zu halten“, so SVS-Vorstandsmitglied Gerald Gadnik.