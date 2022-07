Kürzlich nahm Marijana Jelic vom Schwimmverein Spittal am internationalen Schwimm Meeting in Zagreb teil und das erfolgreich. Jelic kraulte sich über 100 Meter auf Platz Zwei sowie zu ihrer persönlichen Bestzeit von 57,6 Sekunden. In ihrer Altersklasse ist die 18-jährige somit die klare Nummer 1 in Österreich. Des Weiteren wurde die Spittalerin über 50 Meter Kraul Zweite und Dritte in der Kategorie 50 Meter Delfin, wo sie ebenfalls ihren persönlichen Rekord unterbieten konnte.