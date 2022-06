Sein ganzes Leben lang hat Gourmetkoch Dietmar Zangerle in der Gastronomie gearbeitet. Seine Lehrzeit begann im Stiftskeller in Innsbruck. Doch die längste Zeit als Küchenchef verbrachte er dort, wo er am bekanntesten ist: in Bad Kleinkirchheim. "Bald ist es 28 Jahre her, dass ich noch im damaligen Hotel Kristall angefangen habe. Neben meiner Aufbauarbeit als Küchenchef war die Erweiterung zum neuen Nockresort eine der größten Herausforderungen", schildert Zangerle.