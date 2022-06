Zur Tradition ist die gemeinsame Abschlussveranstaltung für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins "FamiliJa" und den Mölltaler Besuchsnetzen geworden. So traf man sich heuer am Danielsberg in Reißeck. Die Besucher stärkten sich bei Kaffee und Kuchen im Pavillon des Herkuleshof. Mit netten Anekdoten, viel geologischem und kulturgeschichtlichem Wissen wusste Hans Sagerschnig die Teilnehmer zu begeistern.