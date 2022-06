Zwei Feste auf einmal feiert Hans-Peter Blümel, Provisor in Grafendorf im Gailtal und Reisach sowie Administrator des Dekanates Kötschach am kommenden Mittwoch, 29. Juni: seinen 80. Geburtstag und den 55. Jahrestag seiner Priesterweihe. Am Mittwoch wird klein gefeiert, am kommenden Sonntag ist dann die ganze Pfarrgemeinde mit dabei: nämlich im Rahmen der Heiligen Messe um 9.30 Uhr mit anschließendem Pfarrfest in Grafendorf.

Blümels Werdegang

Blümel, 1942 in Villach geboren, maturierte 1961 am Bundesrealgymnasium in Villach. Nach dem Theologiestudium von 1961 bis 1967 am Priesterseminar in Klagenfurt wurde Blümel an seinem 25. Geburtstag, nämlich am 29. Juni 1967, in Klagenfurt zum Priester geweiht. Als Kaplan wirkte er in Bad Bleiberg, Gmünd und Feldkirchen. Seit 1974 ist er für die Pfarre Grafendorf im Gailtal verantwortlich. Von 1988 bis 1990 betreute er zusätzlich die Pfarre Mauthen mit. Seit 2010 ist er überdies Provisor der Pfarre Reisach.

Von 2004 bis 2012 war er Dechant-Stellvertreter des Dekanats Kötschach, von 2012 bis 2017 war er Dekanatsadministrator des Dekanats Kötschach. Seit 2020 ist Blümel wieder Administrator des Dekanates Kötschach. In Anerkennung seiner Leistungen wurde er 2008 zum Bischöflichen Geistlichen Rat ernannt.