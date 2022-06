Das Wagnis ist geglückt! Der 1. Karneval in Spittal brachte Tausende Zuschauer in Sommerlaune und Feierstimmung. Mitglieder der Faschingsgilde Spittal unter Kanzler Peter Schober und den Umzugsorganisatoren Sylvia Preimeß und Gerald Smesovsky stellten unter dem Motto "Sommer, Sonne, Strand & Mehr" einen Riesen-Umzug auf die Beine, der jenen im Winter um nichts nachstand. 25 Wagen und zahlreiche Gruppen unterhielten sich bestens bei Partymusik und applaudierenden Zuschauern. Das seit zwei Jahren regierende Prinzenpaar Alexandra Hartlieb und Christian Rieder hatte coronabedingt am Samstag seinen ersten großen öffentlichen Auftritt.