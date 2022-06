Seit 1992 veranstaltet die Verbindungsstelle Oberkärnten der IPA (International Police Assoziation) in Zusammenarbeit mit dem Hotel Gartnerkofel Wanderwochen am Nassfeld. Letzte Woche reisten wieder knapp 100 Mitglieder, allesamt aktive oder pensionierte Polizeiangehörige aus fünf Nationen, dazu an und machten aktiv mit. Am weitesten angereist waren Kollegen aus Irland, Estland und den Niederlanden. Der Radniger Ex-Zollwachebeamte Ewald Grollitsch ist Gründer dieser grenzüberschreitenden Veranstaltung, nach wie vor zieht er unter toller Mitarbeit zahlreicher heimischer IPA-Kollegen die Fäden.