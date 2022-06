Die Bautätigkeiten in Spittal gehen in den Endspurt: Der moderne Neubau steht, aktuell wird am „Innenleben“ gearbeitet, es gilt 500 Quadratmeter so zu gestalten, dass ein multiprofessionelles Team mit den jungen Klienten bestens arbeiten kann. „Nach der gestrigen Baustellenbesichtigung bin ich zuversichtlich, dass die Eröffnung wie geplant im Oktober über die Bühne gehen kann. Mit dem Standort Spittal wird Kärnten dann über fünf Kinderschutzzentren verfügen“, informiert Sozialreferentin Beate Prettner.