Begeisterten Applaus gab es für die beiden Rennweger Edi Kratzwald und Peter Steiner, als sie Donnerstagabend mit ihren Rädern auf dem Hauptplatz in Gmünd einfuhren. Sie unternahmen eine dreiwöchige Charity-Radtour durch Österreich und legten dabei 2000 Kilometer durch alle neun Bundesländer zurück. „Die Idee, für hilfsbedürftige Kinder in die Pedale zu treten, hatten wir schon länger. Im Mai war es so weit und wir starteten vom Bodensee bis zum Neusiedlersee und retour nach Rennweg“, erzählten die beiden Sportler, die mit ihren E-Bikes unfallfrei unterwegs waren. 3281 Euro wurden via Sponsoren gesammelt – pro Kilometer wurde um einen Euro gebeten.

Die Mitglieder des Kiwanis Clubs Gmünd, die Kinder von sozial bedürftigen Familien des Lieser- und Maltatales unterstützen, waren die glücklichen Empfänger der Spende. Kiwanis-Präsident Siegfried Lagger sowie zahlreiche Mitglieder dankten den beiden. Beim Empfang in „Rosina’s Lounge“ von Wirt Andreas Steiner waren unter anderen Wilfried Pirker, Christian Kari, Peter Borowan, Josef Gracher, Peter Fuchs, Walter Tivan, Horst Klampferer, Rudolf Stallegger, Adolf Schmid, Hans Jury, Herbert Neuschitzer und Erwin Gaugelhofer dabei.