Emsig wird derzeit in den Irschner Kräutergärten noch gepflückt und zusammengemischt. "Wir sind da tatsächlich so kurz vor dem Kräuterfestival, das am 2. und 3. Juli in Verbindung mit dem 4. Irschner Heimattreffen stattfindet, mitten drin. Zitronenmelisse und Pfefferminze werden jetzt geernet und getrocknet, denn sie sind Basis unserer Tees", schildert Martina Lanzer, die gute Seele des Tourismusbüros und des Kräuterdorf Marketingvereins.