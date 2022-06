Von Maria Luggau im abgelegenen Lesachtal über Irschen bis nach Mallnitz im Nationalpark Hohe Tauern führt der Film "Kärntens Bergdörfer – Vom Drautal ins Lesachtal" an Orte, die sich seit den 1950er Jahren stark verändert haben. Aus dem ehemaligen Bergbaudorf Bad Bleiberg etwa ist ein mondäner Kurort geworden, Heiligenblut erlebt durch den Ausbau der Großglockner Hochalpenstraße touristische Höhenflüge. Bei all dem Wandel, der die idyllischen Ortschaften in den vergangenen Jahrzehnten wohl verändert hat, sind sie ihren Traditionen bestmöglich treu geblieben. Das gilt auch für ihre Bewohner.

Der Film dokumentiert authentisch und glaubwürdig den Wandel der Zeit in Kärntens Bergdörfern ab den 1950er Jahren bis heute – zu sehen am kommenden Sonntag ab 13.05 Uhr auf 3sat.