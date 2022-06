Nach zwei Jahren Pause fand heuer wieder ein internationales Flößertreffen in Sarajevo vom 16. bis 19. Juni statt. Von den "Oberdrautaler Flößern" haben an diesem Treffen 17 Personen teilgenommen. Im Rahmen einer Stadtführung wurden historische Orte aufgesucht, so auch der Ort, wo 1914 das Attentat auf Österreichs Thronfolger verübt wurde, welches in Folge den 1. Weltkrieg ausgelöst hat. Anlässlich eines Tagesausfluges zum Fluss Drina hatten die Drautaler Gelegenheit an einer 20 Kilometer langen Floßfahrt teilzunehmen.

Zum Abschluss des Internationalen Flößertreffen erfolgte ein Trachtenumzug der Flößer von der Altstadt zur Kathedrale mit der anschließenden Möglichkeit die heilige Messe zu besuchen. Das nächstjährige internationale Flößertreffen wird Mitte Mai 2023 in Wolfratshausen in Deutschland stattfinden. Die heurigen Oberdrautaler Flößertage finden vom 13. Bis 15. August statt.