Mit Kuhglocken und Transparenten marschierten rund 100 Bauern aus Kärnten, Tirol und Salzburg am Freitag vor dem Besucherzentrum Mallnitz auf. Dort hatten Vertreter des Nationalparks Hohe Tauern zu einem Seminar zum Thema Wolf geladen. "Der Umgang der EU mit dem Wolf ist ein kultureller Genozid am alpinen Bauernvolk", wetterte Hadmar Rud als Sprecher der Demonstranten – selbst Bauer, Grundbesitzer und Gemeinderat für die FPÖ in Mühldorf.