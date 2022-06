In Malta in Oberkärnten hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein mit vier Personen besetztes deutsches Fahrzeug ist aus bis dato noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Ein schwer verletzter älterer Mann wurde vom Team des RK-1 der ARA Flugrettung vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins Klinikum nach Klagenfurt geflogen.