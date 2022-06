In Malta in Oberkärnten hat sich am Donnerstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein mit vier Personen besetztes deutsches Fahrzeug ist aus bis dato noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Im Pkw befanden sich neben dem Lenker (57) drei weitere Personen aus Deutschland: Zwei Frauen im Alter von 64 und 59 Jahren, sowie ein 68-jähriger Mann. Zwei der Fahrzeuginsassen wurden unbestimmten Grades, die zwei anderen - der 68-Jährige und die 64-Jährige - schwer verletzt. Der Lenker und seine Gattin wurden vom Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht. Die beiden anderen Fahrzeuginsassen wurden ins UKH Klagenfurt sowie ins KG Spittal an der Drau überstellt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz befanden sich auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Malta.