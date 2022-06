Schadholz en masse wurde in den vergangenen Monaten aus den Lesachtaler Wäldern abgeliefert. Ging das Holz in die Sägewerke nach Osttirol, haben die Lkw meist die "Trattengrabenbrücke" im Zentrum von Maria Luggau passiert. Rechtskonform waren die Transporte in vielen Fällen nicht. Denn voll beladene Holz-Lkw wiegen wesentlich mehr als 25 Tonnen. Genau diese Tonnage-Beschränkung hat die Brücke im Bereich des Bäckwirtes. Weil sie lediglich mit einem Holzbohlenbelag ausgeführt wurde, wäre sie auch für keine höhere Traglast geeignet gewesen. Doch warum die Brücke gerade jetzt erneuert wird, hat andere Gründe. Die Trattengrabenbrücke wurde 1965 errichtet und bei der letzten Überprüfung aufgrund des schlechten Zustandes als mangelhaft eingestuft.