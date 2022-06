Eine Forschergruppe aus der Provinz Udine untersucht in einem Waldstück in Obergail bei Liesing die positive Wirkung des Waldes auf den Menschen. Es handelt sich dabei um ein Interreg-Programm für Italien und Österreich. In einem längeren Untersuchungszeitraum wird die Waldluft getestet. Dabei wird die Luft angesaugt und gefiltert. „Im Filter befinden sich dann gute Stoffe und auch Schadstoffe“, erklärt der wissenschaftliche Leiter dieses Projektes, Francesco Meneguzzo vom Instituto per la BioEconomie in Florenz. Bis zum Herbst werden die ersten Ergebnisse der Messungen vorliegen. Die Wissenschafter möchten hier keinen Waldtherapieplatz schaffen. „Dies obliegt dann den örtlichen Verantwortungsträgern“, betont Meneguzzo, „unsere Aufgabe in diesem Projekt ist die Überprüfung der Qualität“.