Der bekannte Hotelier und Gastronom Herbert Joven verstarb am 18. Juni nach schwerer Krankheit. „Putzi“ wie der Seebodener von Familienmitgliedern und Freunden genannt wurde, maturierte an der Tourismusschule in Kleßheim. In den Ferien arbeitete er in den Betrieben seines Vaters Helmut Joven, dem damaligen Bürgermeister von Seeboden, mit. Früh machte er sich selbstständig und pachtete das Kinorestaurant im Ort. Nach dem Tod des Vaters übernahm er das familieneigene Hotel „Villa Dorothy“. Mitte der 1980-er Jahre pachtete der Gastronom aus Leidenschaft die Nachtlokale „Moserkeller“ und „Alt Wien“, vormals Rossmann. Diese Bars waren Anziehungspunkte für viele Oberkärntner. Seinen Kindern Miky, Julia, Johnny und Atti war er stets ein liebevoller Vater, seinen Gästen ein großzügiger Gastgeber.