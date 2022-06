Als am Montagabend der Gschrieter Bach im Gemeindegebiet von Ferndorf über die Ufer trat, bahnte er sich samt Geröll zwei Wege hin zum Millstätter See. An der beliebten Strandbar und beim Ferndorfer Strandbad wurde gegen die Naturgewalten angekämpft. "Als ich in der ersten Nacht miterlebt habe, was passiert, war für mich die Saison gedanklich schon gelaufen", schildert Angelika Lassnig-Walder von Charly's Seelounge. Bis kurz vor Mitternacht dauerte der Einsatz der Feuerwehr Döbriach und Radenthein mit fünf Fahrzeugen und etwa 35 Mann.