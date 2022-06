Alexandre Deblaise wird von Schwimmsportlern in Oberkärnten geschätzt - weil er sie besser macht. Seine Wurzeln hat der 53-Jährige in Frankreich, genauer gesagt in Charmonix. Heute ist Alex, wie ihn hier alle nennen, der Headcoach des Schwimmvereines Spittal und nebenbei als Privattrainer selbständig. Seine Anfänge machte Deblaise aber in seiner Heimat, wo er nach dem Besuch einer Schwimmakademie an internationalen Wettkämpfen für sein Land angetreten ist. Es folgte eine fünfjährige, professionelle Karriere als Schwimmer und Triathlet, ehe eine schwere Verletzung diese zunichte gemacht hat. "Der Sport ist mein Leben, deshalb habe ich mir nach der Verletzung zur Aufgabe gemacht, andere dabei zu unterstützen", ergänzt der Vater von zwei Töchtern.