Im Stadtpark in Spittal fand am Mittwochvormittag ein öffentliches Speed-Dating statt. Über 200 Schülerinnen und Schülern wurde dabei die Möglichkeit gegeben, in kurzer Zeit viele verschiedene Berufe kennenzulernen. "Dieses Projekt ist Teil des Berufsorientierungsunterrichts und kann nach der ersten Runde 2019 endlich zum zweiten Mal in Spittal stattfinden", sagt Gerfried Wagner von der Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK). Sie wird von Arbeitsmarktservice, Land Kärnten und Industriellenvereinigung (IV) beauftragt und finanziert. Mit fast 60 Berufstätigen sei es gelungen, die Vielfalt der Berufswelt in einer großen Gesprächsrunde zu repräsentieren – von Gewerbe, Industrie bis hin zu Handelsbetrieben war alles vertreten.