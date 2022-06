Die Millstätter Unternehmerin Ina Maria Lerchbaumer wollte ihrem damals 19-jährigen Sohn Anton, der an Autismus leidet, ein selbstbestimmtes Leben in einer jugendlichen Wohngemeinschaft bieten. Sie fand die Stiftung Liebenau als Betreiberin für die Lebenswelt St. Antonius in Spittal. 18 Klienten werden in drei Wohngemeinschaften betreut und finden in der Kunst-, Garten-, Kreativ- und Küchen-Werkstatt Beschäftigung. Seit der Gründung sind zehn Jahre vergangen und das war ein guter Grund zu feiern.

Die Klienten haben ihre Familien eingeladen und genossen am Fronleichnamstag den Streichelzoo, den Zauberer, die Candybar, die Softeismaschine, die Fotobox und vieles mehr. Die Porträts, welche Fotokünstlerin Angelika Kampfer von den Klienten gemacht hat, wurden ebenfalls ausgestellt. "Gelungen ist ein wundervoller Tag, an dem sich alle ein wenig von den Strapazen der vergangenen Monate erholen konnten und die große Lebenswelt-Familie noch ein Stück weiter zusammengewachsen ist", sagt Kirsten Ratheiser, Leiterin der Einrichtung. Sie ist seit 30 Jahren im Bereich Menschen mit Behinderung tätig und lehrt an der FH Kärnten die Praxisfächer im Studiengang "Disability & Diversity Studies".



Anton Lerchbaumer, Regina Penker, Astrid Betzteck und Kirsten Ratheiser © Angelika Klampferer