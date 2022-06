Für Thomas Hecher war sein erstes Hard Enduro Weltmeisterschaftsrennen, die 26. Ausgabe des Red Bull Erzbergrodeos, ein voller Erfolg. Für das Rennen am Sonntag qualifizierten sich nur die besten 500 der insgesamt 1300 Starter. "In jeder Startreihe gibt es 50 Starter. Ich war beim Prolog Platz 41 und somit am Sonntag beim Rennen in der ersten Startreihe", erklärt der Irschner.

Das Red Bull Hare Scramble absolvierte der 18-Jährige mit Platz 61/Checkpoint 18 "Udo`s Playground" und gab bis zum Ende Alles. "Bis zum Checkpoint 3 hielt ich als bester Österreicher vorne mit. In der letzten halben Stunde zerstörte ich jedoch meine Vorderbremse mit einem Stein und somit war beim Checkpoint 18 Ende. Für mein erstes Hard Enduro Weltmeisterschaftsrennen bin ich zufrieden, denn es war definitiv das schwierigste Rennen in meiner Laufbahn", sagt Hecher.

In der Österreichischen Junioren Staatsmeisterschaft ist Thomas Hecher derzeit Gesamtführender und zeigt sich dafür dankbar: "Ein Dank meinen Fans, meinen Mechanikern und meiner Familie für die Unterstützung. Besonders möchte ich mich aber bei Installations-Service Gerhard Mayer, bei Mario Moser für mein gesponsertes Dress und bei meinem Team Gas Gas Obereder Motos bedanken."