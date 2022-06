Außerordentlich erfolgreich abschneiden konnten die Holzbläser der Musikschule Mölltal beim Landeswettbewerb "Musik in kleinen Gruppen" im Stift Ossiach. In der Carinthischen Musikakademie waren die drei Ensembles der Klasse von Musikschullehrer Harald Kundert in ihren Altersgruppen unübertroffen.

Das Saxofontrio "Saxofun"mit Philip Lerchster sowie den Geschwistern Leon Noah und Emma Luisa Ampferthaler erreichten mit grandiosen 95,75 die höchste Punktezahl in der Altersgruppe A. Dicht gefolgt von ihren Musikkolleginnen des Klarinettenensembles "Tauernklang" Sophie Fleißner, Magdalena Laßnig, Lea Pichler und Paula Webhofer. Sie erspielten sich, ebenso in der Altersgruppe A 95,38 Punkte.

Auch Sophie Fleißner, Magdalena Laßnig, Lea Pichler und Paula Webhofer vom Ensemble Tauernklang konnten sich qualifizieren © Kärntner Blasmusikverband

Nächste Station

Besonders stolz sind die sieben Nachwuchsmusiker auf die erfolgreiche Qualifikation für den Bundeswettbewerb, der im Oktober in Wels stattfindet. In der Altersgruppe B konnte das Duo "Klarisax" mit Sophie Fleißner und Philip Lerchster die Jury mit ihrer Darbietung überzeugen und wurden mit 93,38 belohnt.

"Mit Fleiß und Freude an der Musik und am Zusammenspiel ist alles möglich, sogar die Teilnahme am Bundeswettbewerb", sagt Musikschullehrer Harald Kundert.