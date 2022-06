"Ich wollte noch mein Auto in Sicherheit bringen, schon hat es im Bereich des Schienbeins eingeschlagen", erzählt Josef Hotschnig aus Oberdrauburg von seinem großen blauen Fleck am Oberschenkel, ausgelöst durch ein Hagelkorn mit mindestens fünf Zentimeter Durchmesser. Dieses Ereignis ist symptomatisch dafür, was sich am Montagabend in einigen Oberkärntner Gemeinden abspielte.