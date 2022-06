Am Montag, 20. Juni, wurde die Feuerwehr Döbriach um 19.36 Uhr mittels Sirenenalarm unter dem Alarmstichwort "T Unwetter 1" zur Unterstützung in das Strandbad Ferndorf alarmiert. Die starken Regenfälle ließen den im Bereich des Strandbades in den See mündenden, ansonsten relativen unscheinbaren Bach verklausen und über die Ufer treten.