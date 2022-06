Nur drei Monate dauerte es, um das Mehrparteienhaus in Millstatt am See zu errichten. Dabei ist es gelungen, den Rohbau des Projekts "Am Bärenfeldweg" mit der Baufirma Strabag AG noch vor der diesjährigen Sommerbausperre fertigzustellen.

Bei der Gleichenfeier der Firma Siller Real Estate Immobilien GmbH mit Strabag-Gruppenleiter Andreas Ebner, Bauleiter Christian Preiml und Polier Patrick Hebein wurde dementsprechend gefeiert. An der Feier beteiligten sich die Geschäftsführer und Mitarbeiter der involvierten Firmen, unter anderen Marco Moser, Josef Prielinger, Hans Unterlerchner, Florian Lagger, Rudolf Schönherr und Rene Rud, Peter Hofer und Siegfried Brugger.

Zahlreiche Gäste

Provisor Slawomir Czulak spendete den mitwirkenden Bauarbeitern und den späteren Eigentümern den Segen. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte das "Rotwein Trio". Bei der Gleichenfeier begrüßt wurden noch weitere Gäste wie Franz Peter Oberlercher, Georg Sonnleitner, Dieter Urban und Christian Lems sowie Matthias Hagenauer.