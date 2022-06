Gerade einmal fünf Tage ist es her, dass sich eine Schlechtwetterfront über Teilen Kärntens entladen hat. 30 Einsätze verzeichnete die Landesalarm- und Warnzentrale vor allem im Bezirk Wolfsberg.

Dort ist erneut St. Paul im Lavanttal schwer von den Niederschlägen betroffen. Aktuell gibt es Einsätze wegen abgedeckter Dächer, Murenabgängen und Überschwemmungen.

© Georg Bachhiesl

© Georg Bachhiesl

600 Haushalte ohne Strom

In Amlach bei Spittal/Drau färbte der Hagel die Wiesen weiß und sorgte für einen Stromausfall in 600 Haushalten. Um 19.20 Uhr waren laut Kelag-Sprecher Josef Stocker "noch 50 Haushalte betroffen". Es wurde mit Hochdruck daran gearbeitet, auch dort wieder alles in Griff zu bekommen. In Dellach im Drautal wurden ebenfalls Überflutungen gemeldet: Innerhalb von gerade einmal 40 Minuten gab es dort 17,8 Liter Wasser pro Quadratmeter.

© Michaela Sagmeister

© Michaela Sagmeister

Die aktuelle Blitzkarte der UWZ zeigt die Unwetterzellen über ganz Österreich:

© KK/UWZ

Die Unwetterzentrale (UWZ) geht davon aus, dass auch in den Bezirkten Lienz, Klagenfurt, Villach, St. Veit/Glan, Feldkirchen und Hermagor mit Problemen zu rechnen sein wird.

Die Zentralanstalt für Meteorologie (Zamg) prognostiziert: Am längsten sonnig und trocken bleibt es im Klagenfurter Becken, hier ist das Gewitterrisiko erst ab den Abendstunden erhöht. Mit den Schauern dreht der Wind auf West bis Nordwest, bei Gewittern auch stürmisch. Davor weht teils noch mäßiger bis lebhafter, föhniger Südwestwind.