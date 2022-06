In diesen Tagen sollten die meisten Bewohner von Seeboden Post von der Gemeinde kommen. "Trinkwasser – Sparmaßnahmen" lautet der Titel des Schreibens und der Inhalt ist ernst. Die Hitzewelle sorgt dafür, dass die Stände in den Wasserbehältern in die Tiefe rasseln. Und deshalb ruft Bürgermeister Thomas Schäfauer (SPÖ) auf, in den kommenden Tagen auf folgende Dinge zu verzichten: "Das Besprengen des Rasens, das Befüllen von Schwimmbecken und das Autowaschen." Dabei handelt es sich um einen Appell, nicht um eine Verordnung. Kontrollen gibt es also keine.