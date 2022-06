Am Sonntag gegen 13.30 Uhr kam ein Mountainbiker aus Slowenien bei der Talabfahrt auf dem Mountainbike-Single-Trail Weißensee auf der Naggler Alm in rund 1440 Meter Seehöhe aufgrund eines Fahrfehlers aus Eigenverschulden zu Sturz. Er stürzte kopfüber über die Lenkgabel und in weiterer Folge in den angrenzenden Wald. Dabei zog sich der Slowene schwere Verletzungen im Bauch- und Brustbereich (unter anderem Rippenbrüche) zu.

Seine Freunde verständigten die Einsatzkräfte und leisteten Erste Hilfe. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Slowene in das UKH Klagenfurt/WS geflogen.

Verletzt zur Hütte gefahren

Am Sonntagvormittag, 10 Uhr, war ein 15-jähriger Schüler aus Graz mit seinem Mountainbike auf der Talabfahrt des Flow-Trails in Bad Kleinkirchheim aufgrund eines Fahrfehlers ohne Fremdverschulden zu Sturz gekommen. Er zog sich dabei eine schwere Schulterverletzung zu. Er konnte bis zur Unterwirthütte weiterfahren, wo er dann von der Rettung Radenthein erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht wurde.

Griff nach der Sonnenbrille

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr fuhr eine 48-jährige Radfahrerin aus Slowenien mit ihrem E-Bike auf der Malta-Hochalmstraße von der Kölnbreinsperre kommend talwärts. In Brandstatt (Gemeinde Malta) wollte sie vor dem Lange-Wand-Tunnel ihre Sonnenbrille abnehmen, kam jedoch in weiterer Folge zu Sturz.

Die Slowenin, die bei dem Unfall einen Helm trug, erlitt Kopfverletzungen unbestimmten Grades. Sie war immer bei Bewusstsein, ihr Ehemann und zwei Bekannte leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Frau vom Rettungshubschrauber RK-1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.