Ein 50-jähriger tschechischer Staatsangehöriger lenkte am Freitag gegen 16.30 Uhr sein Motorrad auf der Millstätter Bundesstraße in Richtung Dellach. Zur selben Zeit fuhr ein 55-jähriger Niederländer mit seinen Pkw in dieentgegengesetzter Richtung.

Als der Niederländer die Fahrbahn des Motorradlenkers unmittelbar vor diesem querte, um zu einem Parkplatz zu gelangen, fuhr der Tscheche mit seinem Motorrad gegen die Seite des Autos und kam dadurch zu Sturz.

Schwere Verletzungen

Der Motorradlenker erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.