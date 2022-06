Ein 64-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Spittal/Drau war am Freitagnachmittag mit seiner Frau mit Heuarbeiten auf einer Steilwiese in der Nähe seines Anwesens beschäftigt. Als der Anhänger des Motorkarrens voll beladen war, wollte er diesen in die Tenne bringen.