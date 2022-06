Ein 71-jähriger Mann aus Spittal an der Drau erlitt am Freitag auf dem Alpe-Adria-Radweg in der Gemeinde Chiusaforte bei Udine einen Herzstillstand. Freunde, die mit dem Kärntner auf Radtour waren, alarmierten die Rettung. Die Wiederbelebungsversuche der Besatzung eines Notarzt-Hubschraubers blieben jedoch erfolglos. Der Mann verstarb.