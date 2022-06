Der Besuch zweier Spittaler Sommer-Institutionen bleibt den Bürgern derzeit (noch) verwehrt. Für das Strandbad am Südufer des Millstätter Sees gibt es noch keine behördliche Bewilligung für die Nutzung als freien Seezugang. Mangels Handwerker konnte der Umbau des Schlosscafés im Schloss Porcia noch nicht in Angriff genommen werden. Bürgermeister Gerhard Köfer (TK) dazu: "Bezüglich eines Badebetriebs ohne Badeaufsicht wandten wir uns an die Bezirkshauptmannschaft und an das Land Kärnten. Es ist noch keine Entscheidung gefallen, daher ist das Betreten des Strandbades offiziell noch nicht erlaubt." Die Mieter der Kabinenkästchen wurden aufgefordert, diese zu räumen und den Schlüssel zu retournieren. Das habe laut Köfer damit zu tun, dass bei freiem Seezugang keine Kabinen erlaubt wären.