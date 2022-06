Knapp 25 Jahre arbeitete der Spittaler Klaus Raunegger am Aufbau des ehemaligen Spittaler Merck-Werks mit. 2019 wurde das Werk mit rund 450 Mitarbeitern von Procter & Gamble übernommen. 2020 schied Raunegger aus und wechselte zum Shredder-Spezialist Lindner-Recyclingtech, wo er die Lindner-Akademie leitete. Der Wunsch des Chemikers, wieder in die angestammte Branche zurückzukehren, realisierte sich am 1. Juni.